الكشف عن مواجهات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قرعة مباريات دور نصف نهائي، من دوري أبطال أوروبا المقامة اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات هذا الدور.

وسيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، الفائز من مباراة ليون أو يوفنتوس، فيما سيواجه الفائز من مباراة برشلونة ونابولي، الفائز من مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ.

فيما سيواجه الفائز من مباراة لايبزيج وأتلتيكو مدريد، الفائز من مباراة أتالانتا وباريس سان جيرمان.

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في سياق متصل أسفرت قرعة دور ربع النهائي، عن مواجهة لايبزيج الألماني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، والفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي بدور الـ16 المتبقي منها مباراة الإياب أمام ليون الفرنسي، وبرشلونة الإسباني أمام المتأهل من مباراة تشلسي أو بايرن ميونيخ من دور الـ16 من دوري الأبطال، التي مازالت متبقية من دور الـ16 أيضًا.

يذكر أن يويفا كان قد رفض تطبيق قواعد

خاصة في قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، ما سيسمح بوجود مواجهات متنوعة حتى لو كانت بين فريقين من نفس البلد أو من نفس المجموعة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتنقسم الفرق المشاركة في هذه القرعة الي مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولي الفرق المتأهلة بالفعل لربع النهائي وتضم اتالانتا الايطالي وباري سان جيرمان الفرنسي، واتلتيكو مدريد الإسباني، بجانب لايبزيج الألماني، بينما تضم المجموعة الثانية تشيلسي الانجيزي أوبايرن ميونخ الألماني، نابولي الايطالي أوبرشلونة الاسباني، ريال مدريد الاسباني أومانشستر سيتي الانجليزي، ليون الفرنسي أويوفنتوس الإيطالي.