عاجل | نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا “مواجهات شرسة في ربع ونصف النهائي”

سُحبت اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2020 قرعة دور ربع نهائي ودور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات غاية في القوة والسخونة بين عمالقة القارة العجوز، ستحظى بمتابعة واهتمام جميع عشاق كرة القدم حول العالم رغم الظروف الاستثنائية التي ستقام فيها المباريات على الأراضي البرتغالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيواجه الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد الفائز من مباراة أولمبيك ليون ويوفنتوس في الدور ربع النهائي، بالتالي فهناك احتمالية لتكرار نهائي عام 2017 بين يوفنتوس وريال مدريد.

ووقع أتالانتا في مواجهة باريس سان جيرمان بربع النهائي، بينما وقع لايبزيج في مواجهة أتلتيكو مدريد لحساب نفس المرحلة.

وإذا ما تمكن برشلونة من هزيمة نابولي في دور الـ 16، سينتقل لمواجهة بايرن ميونخ إذا ما كرر فوزه على تشيلسي في إياب دور الـ 16، وبالتالي سنكون أمام مباراة انتقامية بالنسبة لبايرن ميونخ الذي خسر في نصف نهائي 2015 أمام البرسا.

وتعرضت بطولة دوري أبطال أوروبا للتعليق في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا التي أوقفت جميع الأنشطة الرياضية حول العالم، حتى تقرر استئناف مباريات البطولة مطلع شهر أغسطس بما تبقى من مباريات الدور ثمن النهائي.

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ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطبيق قواعد خاصة في قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، ما سمح بوجود فرصة مواجهة أي فريق لأي خصم حتى لو كان من نفس بلده أو من نفس مجموعته في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأنقسمت الأندية في تلك القرعة إلى مجموعتين؛ أندية المجموعة الأولى تلك التي تمكنت من حسم الصعود إلى دور الـ 8 قبل توقف النشاط الرياضي، وهم “أتالانتا الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي”.

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أما أندية المجموعة الثانية، فقد ضمت أولئك الذين لم يحسموا تأهلهم بسبب توقف النشاط الرياضي قبل مباريات الإياب، وهم “تشيلسي الانجيزي وبايرن ميونخ الألماني، نابولي الايطالي وبرشلونة الاسباني، ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانجليزي، ليون الفرنسي ويوفنتوس الايطالي”.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا عن دور الـ 8:

المباراة الأولى: الفائز بمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد سيواجه الفائز من مباراة أولمبيك ليون ويوفنتوس.

المباراة الثانية: لايبزيج يواجه أتلتيكو مدريد

المباراة الثالثة: الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة سيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي.

المباراة الرابعة: أتالانتا – باريس سان جيرمان

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا عن دور الـ 4 :

الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وليون ، سيواجه الفائز من نابولي وبرشلونة وتشيلسي وبايرن ميونخ.

الفائز من مباراة لايبزيج وأتلتيكو مدريد ضد الفائز من مباراة أتالانتا وباريس سان جيرمان

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