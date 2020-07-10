بث مباشر | قرعة دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي “دور الـ8 ودور الـ 4”

تُسحب اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2020 قرعة دور ربع نهائي ودور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.

تُنقل مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في بث مباشر على شاشة قناة بي ان سبورت القطرية.

ومن المنتظر أن تُسفر القرعة عن مواجهات غاية في القوة والسخونة بين عمالقة القارة العجوز، ستحظى من دون شك بمتابعة واهتمام جميع عشاق كرة القدم حول العالم رغم الظروف الاستثنائية التي ستقام فيها المباريات على الأراضي البرتغالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعرضت بطولة دوري أبطال أوروبا للتعليق في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا التي أوقفت جميع الأنشطة الرياضية حول العالم، حتى تقرر استئناف مباريات البطولة مطلع شهر أغسطس بما تبقى من مباريات الدور ثمن النهائي.

: الاتحاد الأوروبي يُحدد “رسميًا” تفاصيل عودة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطبيق قواعد خاصة في قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، ما سيسمح بوجود مواجهات متنوعة حتى لو كانت بين فريقين من نفس البلد أو من نفس المجموعة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

شاهد : فيديو | شاهد أغنية دوري أبطال أوروبا في زمن فيروس كورونا

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وتنقسم أندية هذه القرعة إلى مجموعتين؛ أندية المجموعة الأولى تلك التي تمكنت من حسم الصعود إلى دور الـ 8 قبل توقف النشاط الرياضي، وهم “أتالانتا الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي”.

أما أندية المجموعة الثانية، فقد ضمت أولئك الذين لم يحسموا تأهلهم بسبب توقف النشاط الرياضي قبل مباريات الإياب، وهم “تشيلسي الانجيزي وبايرن ميونخ الألماني، نابولي الايطالي وبرشلونة الاسباني، ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانجليزي، ليون الفرنسي ويوفنتوس الايطالي”.

وفيما يخص مباريات الدوري الأوروبي، ستنتقل إلى ألمانيا، على أن تقام المباراة النهائية في ملعب نادي كولن.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”

???????????? مقر يويفا (نيون- سويسرا)

???? سحب قرعة دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي دور الـ 8 ودور الـ 4 موسم 2020/2019

جارية الآن

???? بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في هذا البث المباشر “المكتوب” لحظة بلحظة لأحداث قرعة دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي.

كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية فقط ليصلك كل ما هو جديد عن أحداث هذه القرعة.

فقط ليصلك كل ما هو جديد عن أحداث هذه القرعة. يصحبكم على مدار هذا البث المباشر “محمود ماهر“

???? انطلاق البث المباشر لقرعة دوري ابطال اوروبا .. اشتقنا لأغنية البطولة

???? الاتحاد الأوروبي تعامل بشكل رائع مع أزمة كورونا منذ بدايتها حتى الآن..

???? عودة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في البرتغال وألمانيا قرار رائع بصراحة

???? ???????? الخاسر الأكبر في أزمة كورونا كانت أندية فرنسا بعد قرار إلغاء الموسم هناك

لن تكون هناك مباريات ذهاب وإياب في دور الـ 8 ودور الـ 4 .. إلغاء تلك الخاصية بشكل استثنائي هذا الموسم.

???? الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرر يوم أمس الخميس بإقامة المباريات المُتبقية من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا على ملعب الأندية التي لعبت مباراة ذهاب خارج ملاعبهم.. وهم “مانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة”.

???? مانشستر سيتي وبايرن ميونخ أكثر الفرق استفادة من فترة التوقف، ومن بعدهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وبدرجة أقل يوفنتوس.

???????????? بايرن ميونخ المُرشح الأكبر للتتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم .. كل الترشيحات تصب في مصلحته بعد فوزه بثنائية الدوري والكأس.

???????????? باريس سان جيرمان مُرشح كذلك للتتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم لكن بدرجة أقل من البايرن، بما أنه لم يخض بعد مباراة نهائي كأس فرنسا أو نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية أمام ليون وسانت إتيان،

???????? لا يزال المهاجم الدولي البولندي وهداف الدوري الألماني “روبرت ليفاندوفسكي” يتربع على عرش جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

???????? يتصدر ليفاندوفسكي جدول الترتيب برصيد 11 هدفًا بفارق هدف عن هالاند الذي ودع المسابقة مع بوروسيا دورتموند أمام باريس.

???? ليفاندوفسكي المُرشح الأول للقب هداف دوري الأبطال فلا يوجد مَن يلاحقه، أقرب خصم له جنابري ب 6 أهداف.

للاطلاع على جدول هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2020/2019 “اضغط هنـــــا“

الآن القرعة تبدأ بشكل رسمي .. في حضور جميع نواب الأندية عبر فيديو كونفرانس..

قاعة سحب القرعة فارغة تمامًا، لا يوجد سوى مقدم القرعة وخمسة أو ستة أشخاص سيشاركوا في سحب القرعة

بداية الفيديو من داخل القاعة باستعراض أهم اللقطات في دور المجموعات ودور ال16 الذي توقفت عنده البطولة بسبب فيروس كورونا..

الآن عرض لفرحة أتلتيكو مدريد بعد الفوز على حامل اللقب ليفربول بالاضافة لاحتفالات لاعبي لايبزيج بعد الفوز على توتنهام ولاعبي باريس سان جيرمان بعد الفوز على دورتموند.

ظهور بعض اللقطات الأخرى من المواجهات التي لم تستكمل أبرزها بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

استعراض كذلك لقطات للاعبين من القنوات الرقمية “تويتر وانستاجرام وتيك توك” لما تعلموه خلال جائحة كورونا.

???????? جورجيو كيليني مع بافل نيدفيد في بث مباشر من ايطاليا: “سعيد بعودة دوري ابطال اوروبا من جديد. كنت أقضي يومي في الفترة الماضية مع ابنتي بالركض صباح كل يوم، نتطلع لمواجهة ليون”.

???????? لقاء الآن مع كوكي لاعب اتلتيكو مدريد عبر الفيديو كونفرانس في حضور رئيس الأتلتي “سيريزو” والمدير الفني دييجو سيميوني…لكن الصوت لا يصل!

???????? بوتراجينيو من اسبانيا: “كيف تأقلم ريال مدريد مع جائحة فيروس كورونا؟” الصوت لا يصل إلى بوتراجينيو المتحدث الاعلامي ومدير العلاقات العامة في ريال مدريد..

???????????????????????????? الانتقال الآن إلى تشيكي بيجرستين ، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، الذي تحدث عن تأقلم النادي مع الظروف الراهنة ونهوضه وتحسن مستواه.

???????? الانتقال الآن إلى جونينيو المدير الرياضي لنادي ليون: “البطولة توقفت، اللاعبون اجتازوا الكثير من الصعوبات خلال صالات الألعاب، نتفهم هذا الوضع، لدينا تطلعات كبيرة، علينا أن نخوض بعض المباريات الودية للاستعداد لمواجهة يوفنتوس في لقاء الإياب، فريقنا سيكون جاهزًا في النهاية”.

???????? الانتقال الآن إلى جيوفاني إيلبر المتحدث باسم بايرن ميونخ اليوم : “نتطلع للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، يجب أن نسير خطوة بخطوة، تشيلسي يستعد ويتحضر لمباراة العودة، يجب أن نركز على خطوة تشيلسي فهي الأهم الآن. بالتأكيد بايرن ميونخ لديه رغبة في التتويج بهذه البطولة”.

???????? الانتقال إلى ممثل برشلونة جييرمو أمور: “مرحبًا بكم من برشلونة، كان لدينا رغبة في استئناف دوري ابطال اوروبا، كان هناك شكوك حول عودة كرة القدم، نحن ننافس في الدوري وفي الرمق الأخير من البطولة، ونسعى للفوز في دوري الابطال، لدينا عقلية واضحة، سنخوض هذا اللقاء بكل قوة”.

بعد قليل تبدأ مراسم سحب القرعة..صعود البرتغالي باولو سوزا، نجم بوروسيا دورتموند ويوفنتوس السابق للمشاركة في سحب قرعة دوري ابطال اوروبا.

???????? باولو سوزا: “اختيار البرتغال لاستضافة دوري ابطال اوروبا في أدواره الأخيرة شرف كبير، وثقة عظيمة من يويفا في امكانيات البرتغال”.

???????? باولو سوزا: “عن ذكرياتي مع دوري أبطال أوروبا؟ كنت واثقًا من الفوز رفقة اليوفي بلقب البطولة ثم بعد ذلك مع بوروسيا دورتموند عندما انتقلت إليهم في السنة التالية. عندما واجهت يوفنتوس في النهائي؟ أخبرت زملائي في بوروسيا دورتموند بأنه لا مستحيل في كرة القدم، مدرب يوفنتوس هو مَن غرس بداخلي روح الانتصار، استطعت أن أمرر تلك الروح إلى زملائي في بوروسيا دورتموند وفزنا في النهاية بسبب الإيمان الكبير الذي تحلى به الفريق”.

الآن سحب قرعة ربع النهائي.

الفائز بمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دور الـ 16 سيواجه الفائز من مباراة أولمبيك ليون ويوفنتوس.

لايبزيج يواجه أتلتيكو مدريد

الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة في دور الـ 16 سيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي.

أتالانتا يواجه باريس سان جيرمان

الآن سحب قرعة نصف النهائي

الفائز من لايبزيج وأتلتيكو مدريد سيواجه الفائز من مباراة أتالانتا وباريس سان جيرمان

الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد وأولمبيك ليون ويوفنتوس ، سيواجه الفائز من نابولي وبرشلونة وبايرن ميونخ وتشيلسي.

هناك احتمالية لمشاهدة مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور نصف النهائي، إذا تمكن ريال مدريد من هزيمة مانشستر سيتي في إياب دور ال16 ثم هزيمة ليون أو يوفنتوس في دور ال8.، وإذا تمكن برشلونة من هزيمة ليون في ربع النهائي ثم هزيمة بايرن ميونخ أو تشيلسي في نصف النهائي.

الأمور يصعب التكهن بها.. القرعة مُعقدة كثيرًا!

للتعرف على جدول مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا (دور ال16 ودور ال8 ودور ال4 والنهائي) اضغط هنـــا.

انتهت الآن قرعة دوري أبطال أوروبا.. بعد قليل قرعة الدوري الأوروبي

استراحة قصيرة نواصل معكم هذا البث المكتوب لقرعة الدوري الأوروبي التي تهم عشاق مانشستر يونايتد والإنتر والمزيد من الأندية الكبرى..

???? نبدأ الحديث الآن عن قرعة الدوري الأوروبي..

الاتحاد الأوربوي لكرة القدم “يويفا” قرر إقامة مباراتي الإنتر ضد خيتافي، وروما ضد إشبيلية في دور ال16 من مباراة واحدة فقط.. على النقيض من جميع أندية دور الـ 16 الذين لعبوا مباراة الذهاب قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

سوء حظ كبير لروما واشبيلية والانتر وخيتافي عدم لعبهم لمباريات الذهاب يوم الخميس 11 مارس 2020.

على أي حال، مباريات إياب دور الـ 16 للأندية التي لعبت الذهاب، ستقام في ملاعبهم قبل الانتقال إلى ألمانيا لخوض الدورين ربع ونصف النهائي ثم مباراة النهائي في ملعب نادي كولن.

???? عرض لقطات من المباريات التي لعبت في الدوري الاوروبي هذا الموسم..

صعود توماس هيلمر إلى المنصة للمشاركة في سحب قرعة الدوري الأوروبي..

???????? توماس هيلمر: “المدن التي تم اختيارها لاستضافة ما تبقى من مباريات الدوري الأوروبي تُحب ومولعة بكرة القدم، هي أماكن مناسبة، ومن الرائع اختبار امكانيات تلك المدن في هذه اللحظات”.

???????? توماس هيلمر: “فزت ببطولة كأس الاتحاد الاوروبي من قبل مع بايرن ميونخ أمام بوردو عام 1996، كان بوردو خصمًا صعبًا للغاية، فزنا بنتيجة 1/2 بقيادة المدرب فرانز بيكنباور.. كنا نُسمي هذه الكأس بكأس الخاسرين لعدم قدرتهم على تقديم شيء في دوري أبطال أوروبا”.

سحب قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي:

ربع النهائي الأول: الفائز من مباراة فولفسبورج وشاختار دونيتسك، سيواجه الفائز من مباراة إنتراخت فرانكفورت وبازل.

ربع النهائي الثاني: الفائز من مباراة لاسك ومانشستر يونايتد، سيواجه الفائز من مباراة اسطنبول باشاك شهير وكوبنهاجن.

ربع النهائي الثالث: الفائز من مباراة الإنتر وخيتافي، سيواجه الفائز من مباراة جلاسكو رينجرز وليفركوزن.

ربع النهائي الرابع: الفائز من مباراة أولمبياكوس وولفرهامبتون، سيواجه الفائز من مباراة روما وإشبيلية.

سحب قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي:

الفائز من ربع النهائي الرابع ، يواجه الفائز من ربع النهائي الثاني

الفائز من ربع النهائي الثالث ، يواجه الفائز من ربع النهائي الأول.

إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر.

إلى اللقاء.

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