عودة مانويل بيلجريني إلى الدوري الاسباني من بوابة الأندلس

عاد المدير الفني التشيلي المخضرم “مانويل بيلجريني” إلى الدوري الاسباني من بوابة الأندلس بعد غياب دام 7 أعوام، بتولي مسؤولية تدريب نادي ريال بيتس بعقد مدته ثلاث سنوات ينتهي في يونيو 2023.

وسيبدأ مانويل بيلجريني عمله مع ريال بيتس في الموسم المقبل 2022/2021، بعد انهاء المدرب المؤقت “أليكسيس تروخيلو” لعمله الحالي مع الفريق.

ولدى بيلجريني خبرات طويلة في الدوري الاسباني اكتسبها رفقة نادي فياريال الملقب بالغواصات الصفراء، حيث ترشح معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2006/2005، وانتزع وصافة الدوري الاسباني موسم 2008/2007 بفارق 10 نقاط عن برشلونة الذي حل ثالثًا آنذاك.

وانتقل مانويل بيلجريني في عام 2009 لتدريب ريال مدريد، لكنه لم يحصل على الوقت الكافي لمواصلة العمل مع الثلاثي “كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وكاكا” لتتم إقالته من منصبه في العام التالي بسبب فشله في التتويج بأي لقب وتوديعه لدوري أبطال أوروبا 2010 أمام ليون الفرنسي.

تجارب بلجريني بعد ريال مدريد

خاض بيلجريني – المدرب السابق لنادي كولو كولو التشيلي- تجربة ناجحة مع ملقة في الفترة من 2010 إلى 2013، تخللتها التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وتحقيق نتائج مميزة أمام كبار الليجا.

Advertisements

من ملقة رحل بيلجريني إلى مانشستر سيتي ليتوج معه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز وكأس الرابطة الانجليزية المحترفة في أول موسم 2014/2013 بالاضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2016/2015 والذي ودعه أمام ريال مدريد.

وخاض بيلجريني تجربة متواضعة في الدوري الصيني مع نادي هيبي الصيني، وتجربة أخرى مع وست هام يونايتد الانجليزي لم تستمر لأكثر من موسمين نافس خلالهما على البقاء!.

في نفس السياق، استطاع المدرب المؤقت لريال بيتس “أليكسيس تروخيلو” انتشال الفريق من سلسلة النتائج السلبية التي ضربته منذ يوم 11 يونيو الماضي، عن طريق تحقيق التعادل على ملعب سلتا فيغو 1/1 في الجولة 34 ثم الفوز على أوساسونا في الجولة 35 بثلاثية نظيفة.

وكان ريال بيتس قد خسر 4 مباريات منذ استئناف الموسم الكروي بعد جائحة فيروس كورونا أمام كل من “إشبيلية وأثلتيك بلباو وليفانتي وفياريال” بالاضافة إلى تعادله مع غرناطة 2/2.