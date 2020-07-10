رياضة | الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ النادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي ومستقبله مع الفريق الأحمر.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن النادي الأهلي وافق على فكرة تجديد إعارة أزارو مع نادي الاتفاق لمدة موسم واحد جديد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أزارو حاليا يتدرب في صالة رياضية بشكل منفرد ويمتنع عن خوض تدريبات الاتفاق الجماعية.

وكشفت الصحيفة أن وليد أزارو رفض الإعلان بشكل رسمي عن تجديد إعارته مع الاتفاق أو العودة لتدريبات الفريق الجماعية إلا بعد أن يتم زيادة راتبه مع الفريق ولكن ذلك منافي للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويحاول الناديين حل الأمر.

يذكر أن قرار رحيل وليد أزارو عن صفوف النادي الأهلي جاء بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الفريق.