رياضة | قرعة ربع نهائي و نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر قرعة ربع نهائي و نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل قرعة ربع ونصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، والتي تقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد المتأهل من ليون ويوفنتوس.

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لايبزيج الألماني ضد أتلتيكو مدريد.

المتأهل من نابولي وبرشلونة ضد المتأهل من تشيلسي وبايرن ميونيخ.

أتلانتا ضد باريس سان جيرمان.