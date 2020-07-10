رياضة | قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر برشلونة في ربع النهائي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر برشلونة في ربع النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات قوية ومثيرة في البطولة الأقوى للأندية بالعالم.

وأجريت القرعة اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وأوقعت القرعة الفائز من مباراة برشلونة ونابولي مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

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وكان برشلونة قد تعادل مع نابولي ذهابا بهدف لكل فريق، ويخوض مباراة الإياب على ملعبه كامب نو في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وجاءت نتائج القرعة بالكامل على النحو التالي:

ريال مدريد أو مانشستر سيتي مع الفائز من يوفنتوس أو ليون

أتالانتا وباريس سان جيرمان

لايبزيج وأتلتيكو مدريد

برشلونة أو نابولي مع الفائز من تشيلسي وبايرن ميونخ.