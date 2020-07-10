رياضة | عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية في الدور ربع النهائي الذي لم تكتمل حتى الآن أطرافه بشكل رسمي.

وجاءت القرعة على النحو التالي

ريال مدريد أو مانشستر سيتي مع الفائز من يوفنتوس وليون

لايبزيج وأتلتيكو مدريد

Advertisements

نابولي أوبرشلونة مع الفائز من تشيلسي وبايرن ميونخ

أتالانتا وباريس سان جيرمان

مواعيد الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا

ووفقا لقرار اليويفا، من المنتظر أن يستكمل دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في السابع والثامن من شهر أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.