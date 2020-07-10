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رياضة | عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي "مواجهات نارية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية في الدور ربع النهائي الذي لم تكتمل حتى الآن أطرافه بشكل رسمي.

وجاءت القرعة على النحو التالي

 

أو مانشستر سيتي مع الفائز من يوفنتوس وليون

 

لايبزيج وأتلتيكو مدريد

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نابولي أوبرشلونة مع الفائز من وبايرن ميونخ

 

أتالانتا وباريس سان جيرمان

 

مواعيد الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا

ووفقا لقرار اليويفا، من المنتظر أن يستكمل دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في السابع والثامن من شهر أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

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