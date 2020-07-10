رياضة | تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي على أنباء اهتمام نادي برشلونة بضم إيريك جارسيا مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يخطط لخطف المدافع الشاب إيريك جارسيا من مانشستر سيتي في هذا الصيف.

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وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية تعليقا على الأنباء المنتشرة: "إذا أراده برشلونة، فعليهم الاتصال بنا لازال يتبقى في عقده عام آخر، لكننا سنحاول إقناعه بالبقاء لأننا نريده هنا لسنوات عديدة".

وتابع: "نريده أن يبقى، لكن إذا قرر الرحيل، فلا يوجد شيء يمكننا القيام به، اللاعب ووكيله وعائلته يعلمون أننا نؤمن به وبقدراته".

وينتهي عقد جارسيا مع نادي مانشستر سيتي بنهاية عام ٢٠٢١ القادم ولكن يحاول الفريق حاليا إقناعه بالتجديد لقترة أطول بعد المستوى المميز الذي ظهر به هذا الموسم مع الفريق الأول.