رياضة | كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بسرعة تجديد عقد أوباما

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بسرعة تجديد عقد أوباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سرعة تجديد عقد يوسف أوباما لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما، من أجل تجديد عقده بشكل رسمي.

وكانت هناك العديد من الأنباء التي أشارت إلى، اقتراب رحيل يوسف أوباما عن الزمالك، وخصوصًا بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولي الزمالك في سرعة تجديد عقد أوباما مع الزمالك، لما يمتلكه من قدرات عالية، والاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون