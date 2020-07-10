رياضة | بسبب الكورونا.. استبعاد فريق جديد من الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا.. استبعاد فريق جديد من الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة دوري كرة القدم الأمريكي «MLS» استبعاد نادي ناشيفل من الصيغة الاستثنائية للموسم الحالي، وذلك نتيجة إصابة 4 لاعبين آخرين في صفوفه بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصبح بذلك النادي الثاني الذي يسبتعد من البطولة بعد دالاس إف سي.

وقالت رابطة الدوري الخميس أنها قررت استبعاد ناشفيل من البطولة التي أطلقت عليها «أم أل أس إز باك»، لأن الإصابات العديدة في صفوف الفريق بفيروس «كوفيد-19» جعلته غير قادر على خوض التمارين.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على جميع الأندية الـ26 منذ وصولها الى أورلاندو حيث يستكمل الموسم في مكان واحد هو مجمع وورلد ديزني، أن تسعة لاعبين من ناشفيل مصابون بالفيروس.

وسبق للرابطة أن أعلنت الأحد عن استبعاد دالاس عن البطولة بصيغتها الاستثنائية بعدما تبين إصابة 11 شخصا في صفوفه، بينهم عشرة لاعبين.

وقال مفوض الرابطة دون جاربر في بيان «لقد سحبنا ناشفيل من البطولة»، موضحا «بسبب عدد الاختبارات الإيجابية، لم يتمكن النادي من خوض التمارين منذ وصوله الى أورلاندو ولن يتمكن من لعب المباريات».

Advertisements

وواصل «في كل قرار نتخذه في عودتنا إلى اللعب، فإن سلامة اللاعبين والطواقم والمسؤولين وجميع المشاركين تشكل أولويتنا القصوى».

وبدوره، أفاد ناشفيل بأن نتيجة أحد اللاعبين جاءت إيجابية بعد وقت قصير من وصول الفريق الى فندقه في فلوريدا، في حين أن نتائج ثمانية لاعبين آخرين جاءت إيجابية بعد أيام قليلة من وصولهم.

وعاود الدوري الأمريكي نشاطه الأربعاء بعد أن توقف في مارس الماضي بعد مرحلتين فقط على انطلاق الموسم الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت رابطة الدوري استكماله بصيغة تشبه كأس العالم بمشاركة الأندية الـ26 جميعها، قبل استبعاد دالاس ثم ناشفيل، ما دفعها الى تعديل توزيع الفرق بواقع أربعة فرق في كل من المجموعات الست.

وتبدأ الصيغة الجديدة الاستثنائية للدوري بدور المجموعات ثم أدوار إقصائية وصولا إلى النهائي، على أن تقام المباريات في مجمع وورلد ديزني بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.