رياضة | تقرير.. في عيد ميلاده الـ37 ماذا قدم شريف إكرامي داخل الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير.. في عيد ميلاده الـ37 ماذا قدم شريف إكرامي داخل الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم بعيد ميلاده الـ37، حيث ولد في العاشر من شهر يوليو 1983.

ويعد شريف إكرامي، واحد من أبرز الحراس داخل القلعة الحمراء والمنتخب الوطني، وساهم في التتويج بالعديد من الألقاب سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إكرامي مع القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الجاري بعد الاتفاق مع إدارة ناديه بالرحيل وعدم التجديد مستقبلًا بعد مسيرة كبيرة داخل جدارنه.

ويأتي قرار إكرامي، بعدما ظل حبيسًا لدكة البدلاء ومشاركة محمد الشناوي بصفة أساسية، الأمر الذي جعله يبحث عن خطوة جديدة من أجل العودة لعرين المنتخب الوطني.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب إكرامي في عيد ميلاده بالتقرير الآتي:-

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1- خاض شريف إكرامي مع الأهلي، 268 مباراة

2- تلقت شباكه خلال مبارياته 191 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 128 لقاء، بجانب نجاحه في صناعة هدف في مسابقة الدوري العام.

3- أول مباراة شارك فيها مع الأهلي عندما قام بحراسة عرين المارد الأحمر أمام الكروم في 7 ديسمبر 2004، بمباراة تغلب فيها الأحمر بستة أهداف مقابل هدف

4- أخر مباراته مع الأهلى حتى الآن أمام بنى سويف في كأس مصر بلقاء فاز فيه المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

5- توج شريف إكرامي مع الأهلي بسبعة ألقاب دوري وبكأس مصر مرة واحدة، وبالسوبر المصري 6 مرات، وبكأس الكونفدرالية مرة، وبدوري أبطال إفريقيا مرتين وبالسوبر الإفريقي مرتين.