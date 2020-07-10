رياضة | مهاجم الزمالك يهنئ طاهر محمد بالانضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك يهنئ طاهر محمد بالانضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه تهنئة خاصة إلى طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب المنضم مؤخرًا لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" صورته مع طاهر محمد طاهر وكتب تعليقا عليها: "ألف مبروك يا حبييي".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مسا أمس مع طاهر محمد طاهر، بشكل رسمي التعاقد لمدة خمس مواسم مقبلة.

ويتواجد مصطفى محمد رفقة طاهر محمد، ضمن صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، والمتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي