رياضة | توقف الكورونا منح إينجز الراحة المطلوبة للمنافسة على هداف البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر توقف الكورونا منح إينجز الراحة المطلوبة للمنافسة على هداف البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مهاجم ساوثامبتون داني إينجز، إنه حصل، نتيجة توقف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب فيروس كورونا، على راحة كان في أمس الحاجة إليها من أجل استعادة سابق لياقته لتقديم أداء كبير في ختام موسم البطولة.

وأحرز إينجز هدفه رقم 19 في الدوري الممتاز هذا الموسم في تعادل فريقه 1-1 مع إيفرتون على أرض الأخير يوم الخميس.

وكان إينجز انضم بعقد دائم لساوثهامبتون قادما من ليفربول في بداية الموسم الحالي بعد أن أمضى الموسم السابق معارا في صفوف الفريق.

وتراجع مستوى أداء إينجز صاحب الـ27 عاما، قبل توقف الدوري في منتصف مارس الماضي عندما أحرز فقط هدفين في تسع مباريات في جميع المنافسات لكنه هز الشباك أربع مرات في خمس مباريات منذ استئناف مباريات البطولة في الشهر الماضي.

وقال إينجز لصحيفة ساذرن ديلي إيكو:" أشعر أنني أكثر لياقة الآن مما كنت عليه قبل توقف البطولة، أعتقد أن عودتي بهذه الصورة الأفضل كان أمرا إيجابيا بالنسبة لي".

Advertisements

وأضاف المهاجم:" أريد الاستمرار في التحسن وأريد احراز أكبر عدد ممكن من الأهداف قبل نهاية الموسم".

وتعثرت مسيرة إينجز في ليفربول بسبب سلسلة من الإصابات الخطيرة التي تقلصت بسببها مشاركته مع الفريق إلى الظهور فقط في 14 مباراة خلال ثلاثة مواسم.

لكنه قدم أداء مختلفا تحت قيادة رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون في الموسم الحالي محرزا 15 هدفا في 17 مباراة في كل المنافسات ما بين سبتمبر أيلول ويناير كانون الثاني.

وأشاد المدرب النمساوي باللاعب، قائلا:" في كل أسبوع يعمل بكل جد من أجل الفريق، وهو يعرف مدى أهميته بالنسبة لنا".

وقال إينجز:" بالنسبة لي الأهداف هي الأهداف، التهديف أمر محبب للجميع ودائما أسعى لإحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف بشتى الطرق".