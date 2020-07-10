رياضة | فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاستعانة بخدمات نجم الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بالرغم من رحيله بالموسم الجديد.

ورفض فايلر، فكرة استبعاد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق من مباريات الفريق المتبقية بالموسم الحالي، بسبب رفضه التجديد على عقوده مع القلعة الحمراء.

واستقر المدرب السويسري، على استمرار فتحي في مشاركته الأساسية حتى أخر مباراة له بقميص الفريق، خاصةً أنه ينتظر مباريات هامة في دوري أبطال إفريقيا.

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ويأتي قرار رينيه فايلر، بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الجوكر وصعوبة استبعاده حاليًا، بالإضافة إلى أن اللاعب يتعامل باحترافية ويتواجد في مران الفريق بشكل مستمر ويحافظ على لياقته البدنية.

وكان فتحي، أعلن في وقت سابق عن رفضه التجديد مع النادي الأهلي على عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مفضلًا خوض تجربة جديدة بعد سنوات طويلة داخل التتش.

ووقع اللاعب بصفة رسمية، مع نادي بيراميدز سبورت لمدة 3 مواسم تبدأ عقب نهاية الموسم الجاري.