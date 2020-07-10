رياضة | عرض تركي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض تركي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

عرض تركي يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

أبلغ نادر شوقي وكيل رمضان صبحي ، مسئولي القلعة الحمراء ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تلقي النادي الإنجليزي عرضا من أحد الأندية التركية لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي مقابل 4 مليون دولار.

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وتسعى إدارة النادي الأهلي للضغط على النادي الإنجليزي من خلال استخدام رغبة صبحي في البقاء مع الفريق، وتقديم عرض مادي يصل قيمته إلى 4 مليون و200 ألف دولار.

وكان هدرسفيلد تاون قد طلب الحصول على 8 مليون دولار من النادي الأهلي للموافقة على انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي، أعلنوا ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي لمدة خمسة أعوام.