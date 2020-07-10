رياضة | عرض تركي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض تركي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.
عرض تركي يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي
أبلغ نادر شوقي وكيل رمضان صبحي ، مسئولي القلعة الحمراء ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تلقي النادي الإنجليزي عرضا من أحد الأندية التركية لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي مقابل 4 مليون دولار.
وتسعى إدارة النادي الأهلي للضغط على النادي الإنجليزي من خلال استخدام رغبة صبحي في البقاء مع الفريق، وتقديم عرض مادي يصل قيمته إلى 4 مليون و200 ألف دولار.
وكان هدرسفيلد تاون قد طلب الحصول على 8 مليون دولار من النادي الأهلي للموافقة على انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي، أعلنوا ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي لمدة خمسة أعوام.