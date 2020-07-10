رياضة | بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه قام بتسجيل علامة تجارية تحمل أسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" وذلك في وزارة التموين والتجارة الداخلية. وسخر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من رئيس الزمالك، بعد إعلانه هذا الأمر، حيث قام بنشر تغريدة عبر تويتر بعد فيديو مرتضى منصور الذي نشره مباشرة. Advertisements ونشر مرتجي صورة وهو يضحك بشكل هستيري. وطالب مرتضى منصور الأهلى إزالة أى لافتات تحمل اسم "نادى القرن" خاصة وإن اللقب أصبح علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

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