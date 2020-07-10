مانويل بليجريني يتولى تدريب ريال بيتيس الإسباني

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المدرب مانويل بليجريني في لندن

قال نادي ريال بيتيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إنه عين التشيلي المخضرم مانويل بليجريني مدربا جديدا له بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاثة أعوام.

وسبق لبليجريي (66 عاما) تدريب ريال مدريد ومانشستر سيتي وفاز مع الأخير بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2013-2014 كما توج معه بلقبين في كأس رابطة المحترفين المحلية.

كما سبق له العمل في إسبانيا على رأس الجهاز الفني في فياريال وملقة. وقاد فياريال للتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في 2006 وتحت قيادته أيضا تأهل ملقة للبطولة الأوروبية الأولى للأندية للمرة الأولى في تاريخه في 2012 وقاده للظهور في دور الثمانية في العام التالي.

وقال ريال بيتيس في بيان ”تعاقد ريال بيتيس مع المدرب التشيلي مانويل بليجريني ليقود الجهاز الفني لفريقه الأول بداية من الموسم المقبل. التعاقد بين بليجريني والنادي يستمر حتى 2023.“

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وتولى بليجريني تدريب النادي الإسباني خلفا للمدرب روبي الذي أقيل من منصبه في الشهر الماضي بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات بعد استئناف الدوري. وتولى مدير الكرة أليكسيس تروخيو مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وأخر مهمة لبلجريني كانت على رأس الجهاز الفني لوست هام يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز والذي استغنى عن خدمات المدرب التشيلي بسبب سوء النتائج في ديسمبر كانون الأول الماضي.

ويحتل ريال بيتيس وهو واحد من أكثر أندية إسبانيا شعبية المركز 13 بين فرق البطولة العشرين حاليا برصيد 41 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة عن منطقة الهبوط.