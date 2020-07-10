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الامارات | نادي الوصل يدعم أبطال خط الدفاع الأول بـ "اشتراك مجاني"

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الوصل مبادرة لدعم العاملين في القطاع الطبي، عقب الجهد الكبير الذي قام به أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة تفشي فيروس ، والتضحيات التي قاموا بها، وذلك بتقديم اشتراك مجاني لمدة عام للعاملين في القطاع باستخدام مرافق أكاديمية السباحة في النادي.

وذكر النادي في بيان صحافي اليوم أن شركة الوصل لكرة القدم صاحبة المبادرة تحت عنوان "خط دفاعنا الأول شكراً"، وقال: "نادي الوصل يعلن عن مبادرة لأبطال خط دفاعنا الأول بتوفير اشتراك لمدة عام مجاناً لاستخدام مرافق أكاديمية السباحة تقديراً لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في الفترة الماضية من أجل خدمة الوطن خلال جائحة ".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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