الامارات | نادي الوصل يدعم أبطال خط الدفاع الأول بـ "اشتراك مجاني"

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الوصل يدعم أبطال خط الدفاع الأول بـ "اشتراك مجاني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الوصل مبادرة لدعم العاملين في القطاع الطبي، عقب الجهد الكبير الذي قام به أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا، والتضحيات التي قاموا بها، وذلك بتقديم اشتراك مجاني لمدة عام للعاملين في القطاع باستخدام مرافق أكاديمية السباحة في النادي.

وذكر النادي في بيان صحافي اليوم أن شركة الوصل لكرة القدم صاحبة المبادرة تحت عنوان "خط دفاعنا الأول شكراً"، وقال: "نادي الوصل يعلن عن مبادرة لأبطال خط دفاعنا الأول بتوفير اشتراك لمدة عام مجاناً لاستخدام مرافق أكاديمية السباحة تقديراً لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في الفترة الماضية من أجل خدمة الوطن خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".

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