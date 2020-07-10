الامارات | رابطة الدوري الإنجليزي تقرّ رسمياً بأخطاء "الفار".. ومورينو غاضب بشدة

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تقرّ رسمياً بأخطاء "الفار".. ومورينو غاضب بشدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدم صحة ثلاثة قرارات مثيرة للجدل اتخذت عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار) أمس خلال منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري.

وكشفت الرابطة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن من بين تلك القرارات، القرار الخاص بضربة الجزاء التي سجل منها برونو فيرنانديز هدف التقدم لمانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الفريق على أستون فيلا 3 / صفر. وذكرت الرابطة أنه كان من المفترض احتساب مخالفة لصالح إزري كونسا مدافع أستون فيلا، بعدما تدخل فيرنانديز معه.

وذكرت الرابطة :"كان قرارا خاطئا. كان من المفترض تغيير القرار عبر فار لكن هذا لم يحدث، وكان من المفترض فعليا احتساب خطأ لصالح كونسا". وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا عقب المباراة إن القرار كان "مخزيا".

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وانتهت مباراة توتنهام أمام بورنموث بالتعادل السلبي لكن الرابطة أعلنت أيضا أن هاري كين كان يستحق الحصول على ضربة جزاء، بعدما تعرض للدفع داخل منطقة الجزاء. وأبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام استياءه إزاء الأمر، وظهر غاضبا بشدة ومحتجا على التحكيم، وقال:"كل العالم يدرك أنه كان من المفترض احتساب ضربة جزاء."

وعن المباراة التي انتهت بالتعادل بين إيفرتون وساوثهامبتون 1 / 1، ذكرت الرابطة أنه لم يكن من المفترض احتساب ضربة جزاء لصالح ساوثهامبتون، والتي أهدر جيمس وارد-براوس فرصة التسجيل منها. ورغم إهدار فرصة التسجيل من ضربة الجزاء، أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون استياءه إزاء قرار احتسابها، وقال في تصريح صحافي:"أداء الحكم كان مثل أداء فريقي، حيث أنه لم يكن جيدا".

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