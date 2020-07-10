جرينوود يثبت للمدرب سولشاير أهليته باللعب في الدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن تألق المهاجم ميسون جرينوود واستمراره في التسجيل جعل من الصعب استبعاده من التشكيلة الأساسية.
وأحرز جرينوود هدفه 16 بجميع المسابقات هذا الموسم مع يونايتد والرابع في آخر ثلاث مباريات في الدوري في الفوز 3-صفر على أستون فيلا يوم الخميس.
وأضاف سولشاير: "لا يمكن ترك أي لاعب خارج التشكيلة الأساسية عندما يواصل التسجيل. إنه يبلغ من العمر 18 عاما وبالتأكيد سيتطور".
وتابع:"إنه لاعب بالفطرة وكان في أكاديمية النادي منذ أن كان طفلا. والده قدم لي صورته معي عندما كان في السابعة من العمر. إنه يعلم أننا نثق فيه".
ويحتل يونايتد المركز الخامس متأخرا بنقطة واحدة عن ليستر سيتي وفاز بفارق بثلاثة أهداف في كل مباراة من آخر أربع مواجهات له في الدوري.
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