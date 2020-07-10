شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: أحلم بأن أكون مثل محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي المنضم حديثًا من صفوف المقاولون العرب، إنه يحلم بأن يكون مثل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وخلال تواجده على قناة الأهلي بعد ساعات من إعلان انضمامه رسميًا للأهلي، علق «طاهر» على حديث الكثيرين بأنه سيكون «صلاح الجديد» قائلاً: بصراحة الأول الموضوع ده مكانش في دماغي، لأني مكنتش قابلت صلاح، لكن لما قابلته في معسكر المنتخب ولاقيته حاجة كبيرة جدًا، الموضوع بالنسبة لي اتغير، خلاص بقى طموحي أبقى زيه، قدر يلعب في أندية كبيرة جدًا في وقت قصير جدًا«.

وأعلن الأهلي، مساء الخميس، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات، سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية التي سوف يحصل عليها من الأهلي لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته، وهذا شيء يُحسب له.

وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.

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