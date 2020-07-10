شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انعقاد الجمعية العمومية العادية يومي ٢٦ و ٢٧ يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يومي ٢٦- ٢٧ من شهر يوليو الجاري. وطالب المستشار مرتضى منصور جميع الأعضاء بالتواجد داخل النادي يومي انعقاد الجمعية العمومية من أجل مناقشة العديد من المقترحات الخاصة بالنادي. وتشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

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