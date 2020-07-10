شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحتفل بعيد ميلاد شريف إكرامي الـ37 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موقع «تويتر»، اليوم الجمعة، بعيد ميلاد حارس الأهلي شريف إكرامي.

ويتم حارس الأهلي شريف إكرامي، اليوم الجمعة، عامه الـ37، إذ ولد في 10 يوليو عام 1983.

ونشر حساب «كاف» صورة لـ«إكرامي»، وأرفقها بتعليق: «يتم اليوم حارس عرين المنتخب المصري والنادي الأهلي شريف إكرامي 37 عامًا.. فاز الحارس المصري بألقاب عدة كان من بينها دوري أبطال أفريقيا توتال 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2014 توتال وكأس السوبر الأفريقي توتال 2014».