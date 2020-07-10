شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك: «سجلنا العلامة في وزارة التموين علشان بالنقاط مش بالبطولات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، تغريدة ساخرة عبر حسابه بموقع «تويتر»، بشأن قيام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتسجيل شعار «الزمالك نادي القرن الحقيقي في كرة القدم» بوزارة التموين، كعلامة تجارية للنادي.

وكتب «عبدالملك»: «إحنا سجلنا العلامة في وزارة التموين علشان التموين بالنقاط مش بالبطولات.. هما بقى مسجلين فين حد يقولي كده»، وذلك في إشارة إلى طريقة احتساب نادي القرن الأفريقي عن طريق النقاط وليس والبطولات، والتي رجحت كفة الأهلي.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن تسجيل شعار «الزمالك نادي القرن الحقيقي في كرة القدم» كعلامة تجارية للنادي.

وطالب «منصور» النادي الأهلي برفع لافتات نادي القرن من على أسوار النادي، لأنه إذا كان قد حصل على هذا اللقب فهو في كرة القدم وليس في كل الألعاب، بحسب قوله.

وأضاف: «أطالب محمود الخطيب بإزالة اللافتات لأن أنا نادي القرن الحقيقي ومسجل علامتي».

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