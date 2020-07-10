شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا يمنح «إينجس» الراحة المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقول داني إينجس، مهاجم ساوثهامبتون، إنه حصل نتيجة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب فيروس كورونا، على راحة كان في أمسّ الحاجة إليها من أجل استعادة سابق لياقته لتقديم أداء كبير في ختام موسم البطولة.

وأحرز إينجس هدفه رقم 19 في الدوري الممتاز هذا الموسم في تعادل فريقه 1-1 مع إيفرتون على أرض الأخير، أمس الخميس.

وكان إينجس انضم بعقد دائم لساوثهامبتون قادمًا من ليفربول في بداية الموسم الحالي بعد أن أمضى الموسم السابق معارًا في صفوف الفريق.

وتراجع مستوى أداء إينجس (27 عامًا) قبل توقف الدوري في منتصف مارس الماضي عندما أحرز فقط هدفين في تسع مباريات بجميع المنافسات، لكنه هز الشباك أربع مرات في خمس مباريات منذ استئناف مباريات البطولة في الشهر الماضي.

وقال إينجس لصحيفة ساذرن ديلي إيكو: «أشعر أني أكثر لياقة الآن مما كنت عليه قبل توقف البطولة.. أعتقد أن عودتي بهذه الصورة الأفضل، كان أمرا إيجابيا بالنسبة لي».

وأضاف المهاجم: «أريد الاستمرار في التحسن وأريد إحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف قبل نهاية الموسم».

وتعثّرت مسيرة إينجس في ليفربول بسبب سلسلة من الإصابات الخطيرة التي تقلصت بسببها مشاركته مع الفريق إلى الظهور فقط في 14 مباراة خلال ثلاثة مواسم.

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لكنه قدم أداء مختلفا تحت قيادة رالف هازنهوتل، مدرب ساوثهامبتون في الموسم الحالي، محرزا 15 هدفا في 17 مباراة في كل المنافسات ما بين سبتمبر ويناير.

وأشاد المدرب النمساوي باللاعب قائلًا: «في كل أسبوع يعمل بكل جد من أجل الفريق.. وهو يعرف مدى أهميته بالنسبة لنا».