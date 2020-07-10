شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعاقب «بادجى».. «فايلر» يتابع التدريبات خارج الملعب.. وتمديد إعارة «أزارو» لـ«الاتفاق السعودى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، فتح تحقيق فى واقعة مشاركة السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق، فى إحدى مباريات الكرة الخماسية بمدينة 6 أكتوبر ودخوله فى مشاجرة مع أحد المواطنين الأفارقة، وذلك لرفع تقرير إلى محمود الخطيب، رئيس النادى، لإصدار عقوبة ضد اللاعب فى حالة الإدانة.

ووفقًا لمصدر داخل النادى، فإن الجهاز الفنى يعتزم معاقبة اللاعب ماليًا بسبب تواجده فى ملعب الكرة الخماسية، وستكون العقوبة مضاعفة فى حالة التأكد من دخوله فى مشاجرة مع أحد الأشخاص.

ويُنتظر أن يقدم مدير الكرة تقريرًا شاملًا عن نتيجة التحقيق مع اللاعب، خلال الساعات المقبلة، إلى لجنة التخطيط، فيما كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن النادى الأهلى وافق على تمديد إعارة المغربى، وليد أزارو، بصفوف الاتفاق حتى نهاية الموسم الجارى. وأضافت الصحيفة أن اللاعب شوهد يتدرب منفردًا فى إحدى الصالات الخاصة بمدينة الأحساء، بعد امتناعه عن المشاركة فى تدريبات الاتفاق اعتراضًا على الخصومات التى طالته مؤخرًا، فضلًا عن طلبه زيادة راتبه.

من ناحية أخرى، اكتفى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بمتابعة تدريبات الفريق من خارج الملعب مع مواطنه، توماس بينكيل، المُعِدّ البدنى، أمس، لعدم ظهور نتيجة المسحة الطبية التى خضعا لها أمس الأول.

واشتمل مران الفريق، أمس، على جانب بدنى، فيما ركز الجهاز الفنى على تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وقاد المران المدرب العام، ديفيد سيزا، وعقد جلسة مع اللاعبين، كما عقد «فايلر» جلسة منفردة مع شريف إكرامى، حارس المرمى، على هامش المران، وعاد أحمد الشيخ، جناح أيمن الفريق، إلى التدريبات الجماعية، بعد أن غاب عن مران أمس الأول لإصابته بكدمة فى الظهر.

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