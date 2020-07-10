شكرا لقرائتكم خبر عن الفرعون «مو» يواصل إبهار الإنجليز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى، من استعادة عرش الهدافين المتربع عليه حاليا جيمى فاردى لاعب ليستر سيتى الذى يملك 22 هدفا ويليه بيير إيميريك أوباميانج برصيد 20 هدفا.

وسجل النجم المصرى هدفين خلال لقاء فريقه أمام برايتون الذى أقيم مساء أمس الأول، عند الدقيقتين 6، 77، ليرفع رصيده التهديفى إلى 19 هدفا بفارق 3 أهداف عن المتربع جيمى فاردى، ويحاول صلاح تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف خلال لقاء فريقه غدا أمام بيرنلى ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر المسابقة الإنجليزية.

من ناحية أخرى، فسرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أنانية محمد صلاح التى ظهر عليها خلال لقاء برايتون، وقالت: «إن النجم المصرى كان أنانيا بعض الشىء فى أغلب أوقات اللقاء ولكن هذا يرجع لطموحه الشخصى بفوزه بالحذاء الذهبى الذى نجح بالفوز به خلال العامين الماضيين، فكان الأول بمفرده، والثانى تقاسمه مع النجم السنغالى ساديو مانى.

وأضاف التقرير البريطانى أن محمد صلاح كان عليه التمرير فى بعض الأوقات خلال لقاء برايتون من أجل مساعدة الآخرين فى التسجيل، ولكن شعوره بأنه حصد الدورى الإنجليزى وساعد فريقه على حسم اللقب الغائب أعطاه الحرية فى الأنانية حتى يزيد من غلة أهدافه بالدورى الإنجليزى ويحصد لقبه المفضل من خلال الموسمين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول يلعب جميع لقاءاته المقبلة وكأنها كؤوس من أجل تحطيم الرقم المسجل فى دولاب مانشستر سيتى بأنه أكثر فريق حصل على عدد من النقاط خلال الموسم الماضى والذى بلغ 98 نقطة من أصل 38 لقاء، بينما الآن يستطيع ليفربول كسر هذا الرقم خاصة أنه يمتلك 92 نقطة وأمامه 4 لقاءات فى حال الفوز بها يكون جمع 12 نقطة ويصل إلى نقط 104.

ويتحرك قطار الدورى الإنجليزى غدا السبت بخمس مباريات، حيث يواجه فريق ليفربول نظيره بيرنلى عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة «البريميرليج» التى توج بها ليفربول قبل نهايتها، وفى اللقاء الثانى يلتقى تشيلسى بمنافسه شيفيلد يونايتد عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفى تمام التاسعة يحل مانشستر سيتى الوصيف لمسابقة الدورى الإنجليزى ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون. وفى الواحدة والنصف يقام لقاءان، الأول يجمع واتفورد بمنافسه نيوكاسل يونايتد، والثانى يواجه نوريتش سيتى نظيره وست هام يونايتد.

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