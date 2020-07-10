شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الفرنسي تُعلن جدول مباريات الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، جدول مباريات البطولة في الموسم المقبل 2020-2021 اليوم الخميس، وحددت الرابطة مواعيد المباريات حتى نهاية الدور الأول للمسابقة من يوم 23 أغسطس 2020 وحتى 6 يناير 2021. وجاءت مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي للموسم المقبل كالتالي: باريس سان جيرمان وميتز

ليل ورين

بوردو ونانت

موناكو وريمس

نيم وبريست

نيس ولينس

ديجون وأنجيه

مارسيليا وسانت إيتيان

مونبلييه وليون

لوريان وستراسبورج الوضع في مصر Advertisements

اصابات 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

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