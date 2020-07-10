شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «فيفا» و«الجبلاية» بسبب لائحة النظام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت أزمة لائحة النظام الأساسى بين الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» واللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بعدما تمسك «فيفا» بعرض اللائحة على أعضاء الجمعية العمومية لـ«الجبلاية»، نهاية يوليو الجارى، وإعلان موعد إجراء الانتخابات لانتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة، وتفادى أزمة الفراغ الإدارى، في ظل انتهاء فترة عمل اللجنة رسميًا بنهاية الشهر الجارى. وعلمت «المصرى اليوم» أن هانى أبوريدة، المرشح المحتمل لرئاسة اتحاد الكرة، لعب دورًا كبيرًا في إرسال «فيفا» الخطاب الأخير إلى «الجبلاية» للضغط على اللجنة للانتهاء من عرض اللائحة على الجمعية العمومية وتفويت الفرصة على أعضائها للتمديد، بعدما نمى إلى علمه أن أعضاء اللجنة الخماسية يسعون مع مسؤولى وزارة الرياضة من أجل تعطيل اللائحة لضمان التمديد لهم عامًا آخر.

وقال أحد أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة إن «أبوريدة» يضغط بكل قوة من أجل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن لضمان ترشحه على رئاسة «كاف»، وقال عضو اللجنة- الذي رفض ذكر اسمه- إن هناك معوقات كثيرة تحُول دون الانتهاء من اللائحة، نهاية الشهر الجارى، أولها عدم التوصل إلى اتفاق نهائى على بنود اللائحة، وعدم الحصول على موافقة «فيفا» عليها، فضلًا عن حاجة «الجبلاية» إلى وقت كافٍ لترجمة اللائحة، بعد وصولها من «فيفا» وإرسالها إلى الأندية، بالإضافة إلى أن الدعوة إلى جمعية عمومية تحتاج أسبوعين قبلها لإخطار الأندية، وبعدها التصويت على اللائحة، وإرسال نتيجة التصويت إلى «فيفا» للتصديق عليها.

يأتى هذا، فيما رفض الاتحاد الدولى مبررات اللجنة الخماسية وتأخرها عن القيام بدورها الأساسى، الذي كان مطلوبًا منها، وهو إعداد اللائحة، والدعوة إلى الانتخابات لتفادى الفراغ الإدارى في «الجبلاية»، بنهاية الشهر الجارى، ورفض «فيفا» مبررات اللجنة بالتأخر بسبب فيروس كورونا، وأكد أن الحياة كلها عادت إلى طبيعتها في مصر، وأن الدولة المصرية تستعد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ما يعنى هدوء الأوضاع في القاهرة، وتتجه النية لدى الاتحاد الدولى إلى المد شهرًا أو شهرين على الأكثر لأعضاء اللجنة الخماسية، ورفضه التام التمديد لهم عامًا كاملًا.