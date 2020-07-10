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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تسمح بحضور حتى 40% من الجماهير للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن بروتوكول يسمح بحضور ما بين 20 و40% من الجماهير للملاعب خلال بداية موسم 2020-2021، ولن يسمح ببيع التذاكر لجماهير الفريق الزائر. وتقترح الوثيقة المكونة من 80 صفحة على الأندية تقسيم الجماهير على مجموعات مختلفة. وإجلاس المشترين للتذاكر الفردية أولا وترك مساحة بينهم 1.5 متر أي ترك أربع مقاعد فارغة. وإذا كان اثنين أو ثلاثة من المشجعين يعيشون في نفس المنزل، فلن يكون من الضروري الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي. وسيطبق هذا الاستثناء على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، لكن الشباب سيضطروا للابتعاد 1.5 متراً عن الكبار من غير ذويهم. وسيتم إعفاء الأطفال الأصغير من 12 عاماً من مسافة التباعد الاجتماعي ويمكنهم الجلوس في أي مقعد. ولا يوصي البروتوكول المشجعين بارتداء كمامة المفترض ارتدائها فقط في هولندا بوسائل المواصلات العامة. ولتفادي الازدحام في بداية ونهاية المباريات، نصح الاتحاد بوضع فترات زمنية لدخول كل فئة من المشجعين.
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