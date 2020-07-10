شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكشف دور "حمامة السلام" فى الصلح بين الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن صلح الأهلى والزمالك وإزالة الخلافات بينهما خلال الفترة المقبلة ، أمر له وقته المناسب، إلا أن حب الوطن أهم من أي خلافات ، خاصة وأن الناديين هما أكبر مؤسستين رياضيتين في مصر، لذلك سيكون الصلح له وقته المناسب ، بما لايتعارض مع حب الوطن ، الذى يٌعد أهم من اى خلاف أو صراع .

وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة أن جلسة الأندية شهدت التطرق إلى هذا الصلح بين الناديين، والذى سيتم بموافقة كل من الأهلى والزمالك لكن في وقته المناسب له قائلا: "حب الوطن أهم من أى خلاف".

Advertisements

كانت الجلسة التي جمعت وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي مع أندية الزمالك و الاتحاد السكندري و طنطا ، طلب الأندية ضرورة إزالة الخلافات بين الأهلي و الزمالك والصلح بين الناديين لأنهما الواجهة للرياضة المصرية داخل و خارج مصر.

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال إدارة الطب الرياضي بالوزارة ، لتجهيز لجان تفتيش للإطمئنان علي الإجراءات الاحترازية في الأندية الصحية سواء داخل الأندية الرياضية أو خارجها ، قبل فتحها رسمياً في يوم 15 يوليو الجاري وفقاً لقرار دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أكد أن العودة علي مرحلتين، المرحلة الأولي في الأول من يوليو الجاري وهي عبارة عن الإعداد والتجهيز واتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير، أما المرحلة الثانية في 15 من يوليو الجاري ، وهي التشغيل الفعلي وفق الاشتراطات والظوابط الموضوعة .