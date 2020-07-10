شكرا لقرائتكم إنبي يستفسر من الأهلي عن مصير محمد شريف بعد صفقة "طاهر طاهر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو نادى أنبى إتصالات بنظراؤهم فى الأهلى لمعرفة مصير محمد شريف لاعب الأخير المُعار للأول فرغم أن إدارة الاهلى سبق وأكدت إنها بصدد إستعادة محمد شريف بعد إنتهاء إعارته للنادى البترولى بنهاية الموسم الجارى إلا أن الأحداث الأخيرة وتعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر لاعب المقأولون فضلاً عن إرتفاع فرص بقاء رمضان صبحى المُعار من هيدرسيفلد الأنجليزى جعلت إدارة أنبى تُجدد الحديث مع الأهلى بشأن الأبقاء على محمد شريف فى النادى البترولى بعدما تناثرت أنباء حول إمكانية تراجع الأهلى عن أتفاقه السابق بإستعادة شريف فى ظل الزحمة الملحوظة فى هذا المركز بألفريق خلال الموسم المقبل لذا يأمل مسئولو أنبى فى بقاء شريف معهم.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى قد أعلن عن توقيع طاهر محمد طاهر للأهلى لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.. وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء ألفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة فى عملية التفأوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادى المقأولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.

Advertisements

وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقأولون العرب كان لها دور كبير فى إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التى جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقأولون العرب، والتى جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.

وضم الأهلى طاهر مقابل 25 مليون جنيه، 20 منهم يتم دفعهم نقداً وهناك 5 ملايين عبارة عن شروط إضافية سيدفعهم الأهلى للمقأولون حال نجاح اللاعب الشاب فى تحقيق نجاحات مُحددة، كما يمنح العقد المقأولون الحق فى الحصول على 20% من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.