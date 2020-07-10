شكرا لقرائتكم لقب نادى القرن بالتموين؟ خبير لوائح: هو ينفع اسجل قمر صناعى باسمى بدون مستند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد بيومي خبير اللوائح في الفيفا على خطوة نادي الزمالك بتسجيل لقب نادي القرن في وزارة التموين، لحفظ حقوقه في ملف نادي القرن، والمتناوع عليه مع الأهلي الذي حصل على اللقب منذ 20 عام من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

قال بيومي في تصريح خاص: من يسجل ملكية فكرية أو حقوق تجارية لابد أن يكون لديه مستندات تثبت صحة موقفه، ولكن ما هي المستندات التي استند عليها الزمالك في تسجيل لقب نادي القرن بوزارة التموين؟.

تابع: أنا لست مستوعبا الأمر وغير ملم بالأحداث بسبب غموض الموقف وعدم وجود مستندات توضح موقف الزمالك بععكس الأهلي الذي سجل اللقب كعلامة تجارية وحقوق فكريه له بعد حصوله على قرار من الاتحاد الإفريقي بمنحه اللقب وأصبح أمرا معترف به.

وتسائل: هل لو رغبت في تسجيل قمر صناعي باسمي في وزارة التموين سيتم ذلك دون وجود مستندات، وهل سيكون الأمر طبيعيا ام لا؟.

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وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه تلقى إنذارا على يد محضر من النادى الأهلى بإزالة اللافتات الموضوعة على محيط نادى الزمالك الخاصة بنادى القرن وذلك مع منح النادى الأبيض مهلة لمدة 15 يوم لإزالة اللافتات.

كما تابع مرتضى منصور في فيديو أذاعه عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن المفاجأة أنه يطلب إزالة الأهلى لـ"لافتات" نادى القرن لأنه قام بتسجيل علامة تجارية بأن الزمالك نادى القرن الحقيقى في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشدد مرتضى منصور أنه يطالب الأهلى بإزالة لقب نادى القرن من على اللافتات الخاصة به وبطاقات العضوية الخاصة بأعضاء القلعة الحمراء والذى قال أنه واحدا من بينهم.