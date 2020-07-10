شكرا لقرائتكم الكاراتيه يطلب موافقة وزارة الرياضة على إقامة البطولة الأفريقية بسفح الاهرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولي اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى نظرائهم بوزارة الشباب و الرياضة ، طابا يطلبون فيه موافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار و الناشئين و الشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات ، دعما للسياحة ، و تشجيعا لها ، وللمعالم السياحية بمصر ، والتي تقام أغسطس من العام المقبل ، حيث أن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء في إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة .

وقال محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن الاتحاد قام بتشكيل لحنة عليا لتنظيم و استضافة البطولة ، ومن اختصاصاتها إنهاء الإجراءات ، ومخاطبة الجهات المسئولة لإقامة البطولة وخروجها في أبهى صورة ، حيث تمت مخاطبة وزارة الشباب و الرياضة للحصول على موافقتهم لاستضافة البطولة بسفح الأهرامات ، ومن المنتظر وصول رد من الوزارة ، حتى يتم مخاطبة باقى الجهات من وزارتى السياحة و الأثار ، وكذلك محافظة الجيزة .

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وأضاف الدهراوى أن البطولة من المقرر إقامة فعالياتها أغسطس من العام القادم ، وتم اختيار سفح الأهرامات بدلا من الصالة المغطاة لتخرج البطولة في أحسن صورة ، ولما لهذه الأماكن السياحية من أثر في نفس البطولات الأفريقية .

أصدر اتحاد الكاراتيه بيانا بحل الأجهزة الفنية للمنتخبات، مؤكدا أنه بناء على قرار الاتحاد الدولي للعبة بتأجيل جميع البطولات خلال الموسم الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي أدت إلى تأجيل بطولة العالم للكبار بدبي إلى نوفمبر 2021 وبطولة العالم للشباب والناشئين إلى عام 2022 وما يترتب على ذلك من اختلاف الأعمار السنية المحددة في قطاعي الشباب والناشئين، فإنه تم اتخاذ قرار بحل الأجهزة الفنية لعدم وجود نشاط دولي للمنتخبات خلال هذا العام.

وأضاف الاتحاد في بيانه أنه كان حريصا منذ بداية الأمر على تجميع وتدريب جميع الأبطال "أون لاين" عن طريق برنامج زووم لحين عودة النشاط الفعلي لبدء التدريبات وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الفعلية لذلك من أول شهر مارس الماضي وزيادة عدد الأبطال المشاركين في التدريبات بعد ذلك حرصا من الاتحاد على المحافظة على أكبر عدد ممكن من الأبطال لممارسة النشاط.