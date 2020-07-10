شكرا لقرائتكم كل سنة وانت وحش.. شريف إكرامى يحتفل بعيد ميلاده الـ37 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة ، شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 37، حيث ولد إكرامي الصغير في 10 يوليو عام 1983 في أسرة كروية بامتياز، ليرث أصول حراسة المرمى من وحش أفريقيا والنادي الأهلي إكرامي الشحات، أحد أكبر الأسماء في هذا المركز في تاريخ مصر واستطاع شريف إكرامي أن يحتفظ بمكانة مميزة فى قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد عدم التجديد مع الأهلى فى المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامى مجاناً على الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



شريف إكرامى

ورغم تأكيد توقيع اللاعب لفريق بيراميدز، احترمت الجماهير الحمراء موقف شريف إكرامى الباحث عن فرصة للمشاركة والتألق من جديد بعدما أصبح الأهلى فى غير حاجة إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وتحت شعار "الخروج الكبير"، كانت نهاية علاقة شريف إكرامى بالنادى الأهلى بعد مسيرة طويلة، حيث بدأ شريف إكرامى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.

وفى عام 2009 انتقل شريف إكرامى إلى صفوف فريق نادى فينورد الهولندى، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادى الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادى الأهلى منذ عام 2010.

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ومع الأهلي حصد إكرامي العديد من الألقاب والتي تضمنت 7 ألقاب دوري عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

مكانة شريف إكرامي دعمها بشكل كبير انتماء اللاعب للقلعة الحمراء وحرصه على أن تكون نهاية علاقته بالفريق الأحمر بالشكل الذي تحترمه الجماهير، على عكس أكثر من نجم خرجوا من الباب الصغير في الفترة الماضية، كانت حجتهم العرض المالي الأكبر في نادي آخر أو متطلبات أخرى لما بعد قرار الاعتزال.

ويترقب إكرامي الاعلان خلال الفترة المقبلة عن وجهته النهائية بعد الأهلي والتي تقترب من فريق بيراميدز، حيث يطمح إكرامي في التألق من جديد والالتحاق بالمنتخب الوطني.