شكرا لقرائتكم المقاولون يعلن انضمام عبد الله ياسين للتدريبات ويترقب عودة الجزيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عبد الله ياسين لاعب الفريق والذي كان قد سافر إلى فرنسا في بداية أزمة كورونا في مارس الماضي وتوقف النشاط الرياضي على إثرها، وذلك قبل تعليق الرحلات الجوية، حيث فضل اللاعب البقاء مع أسرته قبل أن يعود للنادي مؤخراَ استعداداً للمشاركة في مباريات الدوري العام المقرر استئنافها في 6 أغسطس المقبل.

وقال علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون العرب، في تصريحات خاصة، أن عبد الله ياسين خضع لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليشارك مع زملائه بالتدريبات، مضيفاً أن سيف الجزيري هداف الفريق سيعود من تونس خلال 48 ساعة على الأكثر من أجل الانضمام للفريق أيضاً.

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من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.