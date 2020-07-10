شكرا لقرائتكم تقرير: الرجاء المغربى مضطر لفتح مفاوضات جديدة مع الزمالك لشراء أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء مضطر لفتح خط مفاوضات جديدة، مع إدارة الزمالك ، حول صفقة المهاجم حميد أحداد، المنتهية فترة إعارته من الفريق الأبيض للنسور، بنهاية الموسم الحالي.

كشف موقع البطولة المغربي أن عدم تفعيل إدارة الرجاء، لبند "الشراء النهائي" الذي كان محددا في مبلغ 950 ألف دولار أمريكي (قبل 30 يونيو الماضي)، أو بند تمديد فترة الإعارة قبل الموعد ذاته، تسبب في رفع الزمالك من قيمة اللاعب التسويقية، إلى 1.3 مليون دولار، حسب ما جاء في تصريحات إذاعية سابقة لرئيس النادي الأبيض مرتضى منصور.

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وأكد التقرير أن الزمالك طالب الرجاء، بإعادة أحداد بعد إنتهاء فترة إعارته، لكن النادي المغربي رفض ذلك، مؤكدا أن فترة الإعارة ستنتهي بنهاية الموسم الحالي، أي عند نهاية جميع المسابقات الرسمية، في ظل تعليق النشاط الكروي منذ أشهر بسبب "جائحة كورونا".

في ذات السياق، كان محمد عزيز وكيل أعمال المهاجم حميد أحداد، قد أكد في تصريح سابق أن أحداد سيواصل حمل قميص النسور حتى نهاية جميع المسابقات التي يخوضها الفريق خلال الموسم الحالي، بعد أن أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن جميع العقود، ستبقى سارية المفعول جتى نهاية الموسم الكروي، و هو ما ينطبق على المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي "حسب قوله".

ويعتبر أحداد من بين الركائز الأساسية لكتيبة جمال سلامي في الرجاء ، لا سيما و الفريق ينافس هذا الموسم على أكثر من بطولة، ما يجعل مدرب النسور متمسكا بتركيبته البشرية "كاملة".