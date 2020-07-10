شكرا لقرائتكم أحمد عيد: سجلنا العلامة فى وزارة التموين عشان بالنقط مش البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، على سخرية جماهير النادي الأهلي من القلعة البيضاء، عقب إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض عن تسجيل العلامة التجارية "نادي الزمالك..نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين ليكون من حقه تعليق لافتات نادي القرن دون تجاوز القانون، وقال عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر "احنا سجلنا العلامة في وزارة التموين علشان التموين بالنقط مش بالبطولات..هما بقي مسجلين فين حد يقولي كدة".



أحمد عيد عبد الملك

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن المفاجأة التى سبق ووعد بها جماهير القلعة البيضاء، حيث أكد رئيس النادى إنه قام بتسجيل علامة تجارية تحمل أسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" وذلك في وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطالبا إزالة الأهلى أى لافتات تحمل اسم "نادى القرن" خاصة وإن اللقب أصبح علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

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وعقب إعلان رئيس الزمالك عن المفاجأة التى وعد بها، تسائلت العديد من الجماهير عن السبب وراء تسجيل الاسم فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويعود السبب إلى أن تلك الوزارة هى الجهة المنوطة فى مصر بتسجيل العلامات التجارية وفقًا للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 82 لسنة 2002.

ويرجع أصل العلامة التجارية إلى عام 1940 حيث كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون علامات عليها، وعلى مر السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته، إنه تلقى إنذارا على يد محضر من النادى الأهلى بإزالة اللافتات الموضوعة على محيط نادى الزمالك الخاصة بنادى القرن، وذلك مع منح النادى الأبيض مهلة لمدة 15 يوما لإزالة اللافتات، والأن سوف تتعير الأوضاع، مشددا على أنه يطالب الأهلى بإزالة لقب نادى القرن من على اللافتات الخاصة به وبطاقات العضوية الخاصة بأعضاء القلعة الحمراء والذى قال إنه واحدا من بينهم.