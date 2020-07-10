شكرا لقرائتكم طاهر طاهر: انا ماشى على نفس درب محمد صلاح ونفسى ابقى زيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون والذى وقع على عقود انتقاله للاهلى خلال الساعات الماضية ، عن انتماء أسرته الكروى ، بأنها عائلة أهلاوية جدا " ، قائلا : " كل العائلة أهلاوية وكلها بتشجع الأهلى وجوز أختى وأولاده مجانين بالنادى الأهلى"،ويتأثر مزاجهم وفقا لنتيجة مباريات الفريق ، فالاهلى حلمه منذ الصغر ، و حب جماهيره ومساندتهم له يجعل التحدى أكبر خلال الفترة المقبلة .

وبالانتقال إلى نادى المقاولون قال طاهر أن النادى منجم ذهب لما يضمه من مواهب ولاعبين مميزين للكرة المصرية، مثل محمد صلاح ومحمد الننى الثنائى الذى انطلق من قلعة ذئاب الجبل للاحتراف الخارجى، حيث أن محمد صلاح رمز للمقاولون خاصة، وللكرة المصرية عامة.

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وكشف طاهر محمد طاهر أنه في البداية لم يكن يعرف صلاح أو شخصيته ولكن بعد أن قابله في معسكر المنتخب قبل مباراة تونس وجدته كبيرا بكل شئ فعله، قال:"نفسى أكون زى محمد صلاح في يوم من الأيام ، وأسير نفس مسيرته".

وأشار طاهر أن مثله الأعلى في كرة القدم هو ديفيد بيكهام، وعلى مستوى اللاعبين المصريين فهو محمد صلاح .، وعن مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبى أولمبياد طوكيو قال طاهر : ان الثلاثة لاعبين المرشحون للانضمام للمنتخب الأولمبى هى وجهة نظر شوقى غريب المدير الفنى و اختيار له وحده ، إلا أن صلاح رمز كبير لمصر وننظر له على أنه فخر لنا جميعا ".

وضم الأهلى طاهر مقابل 25 مليون جنيه، 20 منهم يتم دفعهم نقداً وهناك 5 ملايين عبارة عن شروط إضافية سيدفعهم الأهلى للمقاولون حال نجاح اللاعب الشاب فى تحقيق نجاحات مُحددة، كما يمنح العقد المقاولون الحق فى الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.