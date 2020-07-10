شكرا لقرائتكم إكرامى موحد اللقبين.. رسالة خاصة من كاف لحارس الأهلى فى عيد ميلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، بعيد ميلاده رقم 37، ونشرت الصفحة الرسمية للكاف عبر تويتر، صورة لشريف إكرامي وعلقت عليها "الحارس المصري أصبح في سن الـ 37 عاماً اليوم، توج مع الأهلي ببطولتي كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال ..ما هي البطولة الدولية التي فاز بها مع الفراعنة"، وولد إكرامى الصغير فى 10 يوليو عام 1983 فى أسرة كروية بامتياز، ليرث أصول حراسة المرمى من وحش أفريقيا والنادى الأهلى إكرامى الشحات، أحد أكبر الأسماء فى هذا المركز فى تاريخ مصر، واستطاع شريف إكرامى أن يحتفظ بمكانة مميزة فى قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجارى، بعد عدم التجديد مع الأهلى فى المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامى مجاناً على الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم تأكيد توقيع اللاعب لفريق بيراميدز، احترمت الجماهير الحمراء موقف شريف إكرامى الباحث عن فرصة للمشاركة والتألق من جديد بعدما أصبح الأهلى فى غير حاجة إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وتحت شعار "الخروج الكبير"، كانت نهاية علاقة شريف إكرامى بالنادى الأهلى بعد مسيرة طويلة، حيث بدأ شريف إكرامى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.

وفى عام 2009 انتقل شريف إكرامى إلى صفوف فريق نادى فينورد الهولندى، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادى الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادى الأهلى منذ عام 2010.

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ومع الأهلى حصد إكرامى العديد من الألقاب والتى تضمنت 7 ألقاب دورى عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدورى الأبطال والسوبر الأفريقى.

مكانة شريف إكرامى دعمها بشكل كبير انتماء اللاعب للقلعة الحمراء وحرصه على أن تكون نهاية علاقته بالفريق الأحمر بالشكل الذى تحترمه الجماهير، على عكس أكثر من نجم خرجوا من الباب الصغير فى الفترة الماضية، كانت حجتهم العرض المالى الأكبر فى ناد آخر أو متطلبات أخرى لما بعد قرار الاعتزال.

ويترقب إكرامى الاعلان خلال الفترة المقبلة عن وجهته النهائية بعد الأهلى والتى تقترب من فريق بيراميدز، حيث يطمح إكرامى فى التألق من جديد والالتحاق بالمنتخب الوطني.