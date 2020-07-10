شكرا لقرائتكم صدمة إنجليزية تكلف الأهلى 141 مليون جنيه بسبب رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو النادي الأهلي صدمة من نظراؤهم في هيدرسفيلد الأنجليزي بسبب المبلغ الذى طلبه النادي الأنجليزي للإستغناء عن رمضان صبحي نهائياً للأهلي ، حيث طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترليني أي ما يقرب من 141 مليون جنيه مصري لبيع اللاعب المتواجد مع الأهلي حالياً على سبيل الإعارة منذ موسم ونصف الموسم تقريباً فيما توقف عرض الأهلي عند 2 مليون و500 ألف جنيه أسترليني ،وأثار طلب النادي الأنجليزي دهشة الجميع داخل الاهلي لاسيما وأن الأخير يرى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التي تسببت في تجميد النشاط الرياضي في العالم كله تقريباً طوال الأشهر الماضية وترى إدارة الأهلي أن مطالب النادي الأنجليزي مُبالغ فيها للغاية ولا تتناسب مع الأسعار الحالية في سوق الأنتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

وتعاقد الأهلي مع رمضان صبحي في يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني ثم جدد الإعارة في صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترليني.

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من ناحية أخرى ، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة، وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.

وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.