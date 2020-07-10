شكرا لقرائتكم مسئول بالكاف: ملف نادى القرن أغلق فى 2001 ولا نتعامل مع وزارة التموين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامسون أدامو مدير المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم أن الكاف ليس لديه أي علاقة بإعلان نادي الزمالك عن تسجيل علامة نادي القرن بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في فيديو عبر قناة النادي على يوتيوب تسجيل "الزمالك نادي القرن الحقيقي" كعلامة تجارية خاصة بناديه في وزارة التموين والتجارة الداخلية كما طالب الاهلي بعدم استخدام نادي القرن لانها علامة تجارية خاصة بالزمالك.

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وقال أدامو فى تصريحات خاصة لـسوبر كورة: "هذا أمر لا يمكنني التعليق عليه الا في حالة تلقي شكوى وعرضها على الشؤون القانونية، ونحن لا تربطنا اي علاقة بوزارة التموين ونتعامل مع الجهات الرياضية في مصر."

واختتم مسؤول الكاف تصريحاته قائلا: "الاتحاد الافريقي اعلن تتويج النادي الاهلي بجائزة نادي القرن وهذا الملف اغلق منذ تسليم الجائزة في 2001."