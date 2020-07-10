شكرا لقرائتكم 45 يوماً تبعد أحمد علاء عن انطلاقة الدورى مع طلائع الجيش بسبب الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب أحمد علاء مدافع الاهلى المعار لطلائع الجيش عن إنطلاقة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بسبب حاجته لشهر ونصف بما يعادل 45 يوماً أخرى لإنهاء برنامج تأهيله من إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى يناير الماضى، حيث يؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فى مران ناديه استعداداً للمشاركة فى التدريبات الجماعية وفقاً لتعليمات الجهاز الطبى.

وفى وقت سابق، قال أحمد علاء إنه يشعر بأن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود اختبار من المولى عز وجل، مؤكداً رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من ألفترة السابقة، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من الله وأنا راض ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة".

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وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى، قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحاول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

عن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى واثبت نفسك وادخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى".

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.