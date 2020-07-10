شكرا لقرائتكم جلسة الخطيب مع فايلر تحسم ملفات أهلاوية قبل عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تطورات ملف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي بعدما أثار اللاعب أزمة مؤخراً مع ناديه السعودي وطلب فسخ عقده بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة ، وفتح الخطيب خطوط إتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لمعرفة تطورات الأزمة وموقف النادي السعودي وغيرها من الأمور المتعلقة بالصفقة لاسيما وأن أزارو طلب العودة للأهلي والتدريب مع الفريق لعدم رغبته في إستكمال تجربته السعودية رغم أن الإتفاق طلب تمديد عقد الإعارة لمدة ثلاثة أشهر بسبب تجميد الموسم الكروي عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا وهو ما طالب به الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ووافق الاهلي على طلب الإتفاق بالتمديد قبل أن يُثير أزارو أزمة المستحقات وتخفيض عقده حسبما طلب منه الأتفاق.

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فيما كشفت تقارير صحفية سعودية عن موافقة الأهلى على تمديد إعاراة مهاجمه أزارو حتى نهاية الموسم الجارى ، وأضافت الصحيفة أن أزارو لا يزال يتدرب منفرداً فى إحدى الصالات الخاصة فى مدينة الأحساء بعد امتناعه عن الدخول لتدريبات الاتفاق الجماعية بسبب نهاية إعارته فى يونيو الماضي ، وأشارت إلى أن وليد أزارو هو من تسبب فى تأخير إعلان تمديد عقده بعدما طلب زيادة فى راتبه مع الإتفاق.

جدير بالذكر أن أزارو رفض التواجد فى تدريبات فريقه حتى يتم الاستقرار على تمديد إعارته من قبل الأهلى المصرى.