شكرا لقرائتكم محمد يوسف محتفلا بجائزة نادى القرن : الأهلى لا يقارن مع أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد يوسف المدير الفنى السابق للأهلى بجائزة نادى القرن التى حصل عليها المارد الأحمر قبل 20 عاماً من الاتحاد الافريقى الكاف ، حيث نشر الجائزة عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا :"الاهلى لايقارن مع أحد"، ومنذ ساعات قليلة أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه قام بتسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" وذلك في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى المفاجأة التى كان وعد بها رئيس النادى جماهيره منذ أيام قليلة، طالب مرتضى منصور مجلس إدارة النادى الأهلى بإزالة أى لافتات تحمل اسم "نادى القرن" بعدما أص

محمد يوسف

بح اللقب علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته، إنه تلقى إنذارا على يد محضر من النادى الأهلى بإزالة اللافتات الموضوعة على محيط نادى الزمالك الخاصة بنادى القرن وذلك مع منح النادى الأبيض مهلة لمدة 15 يوم لإزالة اللافتات، والأن سوف تتغير الأوضاع ، مشددًا على أنه يطالب الأهلى بإزالة لقب نادى القرن من على اللافتات الخاصة به وبطاقات العضوية الخاصة بأعضاء القلعة الحمراء والذى قال إنه واحدا من بينهم.

وفى وقت سابق ، طالب محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر باستثمار الفرصة في الأهلي لأنه من المواهب النادرة في الملاعب المصرية وعليه تقديم تضحيات من أجل مستقبله، وقال يوسف في تصريحات لبرنامج"ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس : الأفضل لوليد ازارو الاستمرار في الاحتراف بعيدا عن الأهلي لأن فايلر غير مقتنع به، شدد على أن مستوى الدوري المصري بعد عودته سيتأثر بسبب طول فترة التوقف لظروف انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

أوضح محمد يوسف أن فايلر كان الأكثر استفادة من وجوده كمدير فني للأهلي، خاصة بعد تجديد عقده مع الأهلي، وحكى كواليس مباراة الأهلي مع الترجي في نهائي افريقيا، مشيرا إلى أن الفريق واجه صعوبات بعد انتهاء مباراة الذهاب خاصة بعد توجيه اللوم للمدرب كارتيرون وايقاف أزارو ثم الأحداث التي وقعت في تونس والتعدي على الاتوبيس وإصابة هشام محمد.

ويرى يوسف أن لاسارتي لديه مميزات منها التحضير للتدريبات والمحاضرة، ولكن كارتيرون مميز في الناحية النفسية كما أن لديه خبرة كبيرة من العمل في افريقيا، بينما الوضع مختلف بالنسبة للاسارتي والذي عمل في افريقيا لاول مرة.

وأضاف أن أكثر مدرب استمتع معه هو مانويل جوزيه وأنه مدرسة في الجانب النفسي والتدريب والشخصية، وقادر على اخراج اللاعبين من الجهود، مشددا على أن دائما ما تكون تغييراته هجومية ايا كانت النتيجة ويجعل المدرب الآخر رد فعل دائماً.