شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: المعارون مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار فتح باب القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مع الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطني علي تخصيص 3000 كرة موحدة تحمل هوية الدوري المصري في الموسم الجديد يتم توزيعها علي أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني ، وكشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة ان الجبلاية ستحصل علي نسبة من عائد بيع الشركة الراعية للكرة الموحدة التي تحمل شعار الدوري المصري كآحد طرق تنمية موارد اتحاد الكرة.

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من ناحية أخرى، تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، لإعلان التعديلات على نظام مسابقة الدورى التى سيتم استئنافها فى أغسطس المقبل فى ظل الضوابط الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضي بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 شهور وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.