شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي يكشف نتيجة المسحتين الخاصة بفايلر .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أجري مسحتين كورونا، الأولى كانت في سويسرا قبل قدومه القاهرة بـ48 ساعة وجاءت نتيجتها سلبية كما أجرى مسحة أخري بمجرد وصوله القاهرة وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ومنح فايلر لاعبي الفريق أجازة من التدريبات غداً الجمعة على أن يعود الفريق لتدريباته مساء يوم السبت وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

وظهر رينيه فايلر لأول مرة فى تدريبات الفريق الأحمر منذ العودة، عقب فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا المستجد، حيث كان فايلر قد سافر إلى سويسرا فى بداية أزمة كورونا ومع توقف حركة الطيران لم يستطع السويسرى قيادة تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية حتى عودته إلى القاهرة يوم الأثنين الماضي،.

وحضر رينيه فايلر مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الأربعاء، قبل نهايته بدقائق، وحرص على متابعته من خارج ملعب التتش، حيث تواجد المدرب السويسرى خارج الملعب برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الثنائى، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران اليوم، وعقد محاضرة فى بداية المران لشرح البرنامج التدريبى والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التى يقوم الفريق بتنفيذها، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.

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من ناحية أخرى، يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة قبل عودة بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميد النشاط الرياضى عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا"، وأتفق مسئولو الأهلى والنادى السكندرى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين ويتم التفاوض حالياً حول موعد ومكان المباراة الودية وكذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المباراة بشكل يحافظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى وكافة عناصر الفريقين، ويبحث عبد الحفيظ مع رينيه فايلر عدة أمور خاصة بوديات الفريق خلال الفترة المقبلة.