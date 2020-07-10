محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أشار الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلى أمكانية عودة المشجعين إلى ملاعب كرة القدم في الموسم المقبل ولكن فقط بعدد محدود وبدون حضور جماهير الفرق الزائرة ، بسبب القيود المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن الاتحاد أن رؤساء البلديات والشرطة ضغطوا من أجل حضور الجماهير المحلية فقط، لأن إجراءات الوصول إلى الملاعب والمغادرة ستكون أسهل في السيطرة.
وتتضمن القيود الأخرى عدم السماح للمشجعين بالغناء أو الاحتفال بالأهداف بشكل كبير، حتى لا يمكن ان ينتشر الفيروس ، ويأمل اتحاد الكرة الهولندي في أن تتمكن الأندية والمشجعين من التوصل لاتفاق بشأن ذلك.
وتم إنهاء الموسم المنصرم بعد أن فرضت الحكومة الهولندية حظرا على الفعاليات الرياضية، حتى بدون حضور جمهور، بسبب الوباء الذي أودى بحياة مئات الآلاف من مختلف أنحاء العالم.
من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في 12 سبتمبر المقبل، مع فرض تباعد اجتماعي إجباري لمسافة 5ر1 متر، باستثناء المشجعين القصر ومن هم من أسرة واحدة.
ويرى اتحاد الكرة الهولندي أنه يمكن شغل ما يصل إلى 40% من سعة الملاعب، وهو إجراء مؤقت حيث ذكر أن "الهدف هو اللعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن في الملاعب بحضور جميع الجماهير وكل مشجعي الفرق الزائرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حظر الاحتفال وحجب جمهور الزائر" .. قيود صارمة لحضور المباريات في هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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