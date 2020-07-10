مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا.. كل ما تريد معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمراسم قرعتي ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي توقفت لعدة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19".

وتنطلق القرعة بمدينة نيون السويسرية في تمام الساعة 12:00 ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.

وتأهلت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتالنتا الإيطالي ولايبزج الألماني إلى دور الثمانية في دوري الأبطال، بينما ودع ليفربول، حامل اللقب، البطولة.

وتُستكمل المباريات المتبقية في دور الـ16 لتحديد الفرق الأربعة الأخيرة المتأهلة لدور الثمانية.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس إقامة مباريات العودة لدور الـ16 رسميا على ملاعب الفرق التي خاضت مواجهة الذهاب خارج أرضها.

المباريات المتبقية في دور الـ16

يستضيف بايرن ميونيخ الألماني فريق تشيلسي الإنجليزي على ملعب "آليانز آرينا"، حيث انتهت مباراة الذهاب 3-0 لبايرن.

ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه ريال مدريد الإسباني على ملعب "الاتحاد"، حيث فاز مانشستر 2-1 في مباراة الذهاب.

ويستضيف برشلونة الإسباني فريق نابولي الإيطالي على ملعب "كامب نو"، حيث تعادلا 1-1 ذهابا.

ويواجه يوفنتوس الإيطالي ضيفه ليون الفرنسي على ملعب "يوفنتوس آرينا"، حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح ليون 1-0.

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بطولة مصغرة

سيتم إقامة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في دورة مصغرة وليس ذهاب وإياب، مع نقل كافة مباريات البطولة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

وسيحتضن ملعبا "النور" معقل بنفيكا و"خوسيه ألفالادي" معقل سبورتنج لشبونة كافة المباريات المتبقية، بينما ستقام المباراة النهائية في ملعب "النور"، الذي استضاف المباراة النهائية لنسخة 2014.

وستقام جميع المباريات بدون جمهور ومن المرجح أن تستمر المخاوف الصحية حتى النهاية، حيث تم إغلاق جزء من مدينة لشبونة مجددا بسبب الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا.

كيف تُسحب القرعة؟

هناك 3 قرعات: الأولى لربع النهائي، الثانية لنصف النهائي، ثم قرعة لتحديد صاحب الأرض في المباراة النهائية لأسباب إدارية.

ولن تكون هناك أي قيود خاصة بالقرعة، إذ من الممكن أن يتواجه فريقان من بلد واحد.

متى تقام المباريات؟

تنطلق منافسات دور الـ16 بدوري الأبطال يومي 7 و8 أغسطس المقبل.

وتقام منافسات دور الثمانية خلال الفترة من 12 إلى 15 أغسطس.

ويقام الدور قبل النهائي يومي 18 و19 أغسطس.

وتقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

ومن المقرر أن يعلن يويفا جدول مواعيد المباريات كاملا بعد ساعات من سحب القرعة.